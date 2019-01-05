В Одесі на хабарі затримали працівника банку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Працівник банку пропонував зняти обтяження із транспортного засобу за винагороду

Керівник слідчого відділу управління Нацполіції в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що в Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника одного з місцевих банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Шайхета в Facebook.

Шайхет розповів, що спеціаліст відділу одного з банків пропонував зняти обтяження із транспортного засобу за винагороду у 2 тисячі доларів США. Працівник був затриманий під час отримання неправомірної вигоди.

"Слідство триває, корупціонера затримано в порядку ст.208 КПК України", - додав Шайхет.

Фото: затримання працівника банку (facebook.com/profile.php?id=100005813858099)

Раніше повідомлялось, що у Львівській області затримали на хабарі голову райдержадміністрації. Посадовець вимагав від свого підлеглого 21 тис. гривень, за що обіцяв не створювати штучних перешкод у службовій діяльності та преміюванні підлеглого.

Додамо, що Сихівський районний суд Львова засудив на 9 років позбавлення волі колишнього міського голову міста Миколаїв у Львівській області за отримання ним хабара в 1 млн гривень.