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В Одессе выделили дополнительные средства на отопление жилых домов

Новости » Энергетика    29.10.2018 - 15:07
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о сумме более 117 млн грн

Одесский городской совет увеличил финансирование коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы", которое обслуживает около 2 тысяч домов, на 117,8 миллионов гривен. Это позволит обеспечить город теплом, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз-Украины".

Как отмечается, это решение позволило коммунальному предприятию оплатить более 50 млн долга за приобретенный ранее газ.

"Благодаря этому предприятие смогло выполнить условия правительственного постановления от 22.03.2017 г. № 187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" для возобновления газоснабжения", - говорится в сообщении.

В Одессе выделили дополнительные средства на отопление жилых домов

Напомним, во Львове в связи с повышением температуры наружного воздуха с 29 октября 2018 года приостановили отопительный сезон для населения.

Добавим, ранее в Кабмине сообщали, что в Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов.

Во Львове приостановили отопительный сезон
Новости Украины Одессаотопительный сезонтеплоснабжение
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