У Львові призупинили опалювальний сезон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Львові призупинено подачу тепла для населення, подачу опалення до лікарень та навчальних закладів не зупинятимуть

У Львові у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря з 29 жовтня 2018 року призупинили опалювальний сезон для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Як зазначається, відповідно до розпорядження мера Львова, відсьогодні у місті буде призупинено опалювальний сезон для населення. Разом з тим, подачу опалення до лікарень та навчальних закладів зупиняти не будуть.

"Коли середньодобова температура вища за +8, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків", - повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Разом з тим, зазначається, що при пониженні температури повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові 22 жовтня 2018 року стартував опалювальний сезон, було розпочато підключення житлових будинків.

Додамо, раніше в Кабміні повідомляли, що в Україні до опалення підключили майже половину житлових будинків.