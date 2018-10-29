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В Одесі виділили додаткові кошти на опалювання житлових будинків

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 15:07
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про суму понад 117 млн грн

Одеська міська рада збільшила фінансування комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", яке обслуговує близько 2 тисяч будинків, на 117,8 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити місто теплом, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз-України".

Як зазначається, це рішення дозволило комунальному підприємству оплатити понад 50 млн боргу за придбаний раніше газ.

"Завдяки цьому підприємство змогло виконати умови урядової постанови від 22.03.2017 р. № 187 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" для поновлення газопостачання", - йдеться у повідомленні.

В Одесі виділили додаткові кошти на опалювання житлових будинків

Нагадаэмо, у Львові у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря з 29 жовтня 2018 року призупинили опалювальний сезон для населення.

Додамо, раніше в Кабміні повідомляли, що в Україні до опалення підключили майже половину житлових будинків

У Львові призупинили опалювальний сезон
Новини України Одесаотопительный сезонтеплоснабжение
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