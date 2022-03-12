UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе вводят комендантский час с 8 часов вечера

Автор: Анна Шиканова

В Одессе с 13 марта устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00. В этот период времени будет запрещено передвигаться по городу.

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одессы.

В Одессе и области с 13 марта комендантский час будет длиться с 20:00 до 06:00. В Этот период строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа можно выходить из дома только в случае воздушной тревоги – чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

"Чем меньше на улице прохожих, тем проще обнаружить и проверить подозрительных людей. Если вы не охраняете город и не идете в укрытие – сидите дома. Мы работаем! Ваша ответственность – наша общая безопасность!" – подчеркнули в полиции.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Одессы предупредил, что российские войска могут попытаться пробиться через Приднестровье.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКомендантский час