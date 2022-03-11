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Российские войска могут пробиться к Приднестровью и окружить Одессу, - мэр

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Одесса, Пятница 11 марта 2022 15:04
Российские войска могут пробиться к Приднестровью и окружить Одессу, - мэр Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска могут попытаться взять Одессу не с помощью морского десанта, а окружить, пробившись из Николаевской области к Приднестровью. Город уже формирует стратегические запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Одессы Геннадия Труханова.

"По информации, которой мы на сегодня обладаем, корабли, которые были неподалеку от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье, таким образом наш город окажется в окружении. Также десантные корабли Российской Федерации могут окружить нас со стороны моря", - отметил он.

По его словам, Одесса уже формирует стратегические запасы продовольствия и лекарств.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ заявлял, что Россия может привлечь к войне против Украины войска с Приднестровья.

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