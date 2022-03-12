В Одесі вводять комендантську годину з 8 години вечора

В Одесі та області з 13 березня комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00. У цей період строго заборонено пересуватися по місту. Під час комендантської години можна виходити з дому тільки в разі повітряної тривоги – щоб пройти в найближче укриття.

"Чим менше на вулиці перехожих, тим простіше виявити та перевірити підозрілих людей. Якщо ви не охороняєте місто і не йдете в укриття – сидите вдома. Ми працюємо! Ваша відповідальність - наша спільна безпека!"- підкреслили в поліції.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!