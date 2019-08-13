В Одессе уже второй день сообщают о массовом минировании

Во вторник, 13 августа, полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отметим, это уже второй день, когда в одесскую полицию приходит информация о массовом минировании зданий.

"Правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории Одессы", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера РБК-Украина писало о "минировании" ряда объектов в Одессе. Информация не подтвердилась.

Кроме того, вчера, 12 августа, в полиции заявляли о массовом минировании в Харькове. Полиция проверяла сообщение о заминировании 52 объектов. 12 августа пришло электронное письмо с соответствующей информацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 августа в Харькове около 13:30 в полицию пришло электронное письмо с информацией о заминировании. В нем говорилось о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Отметим, 2 августа в Черновцах в полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось о минировании 200 объектов. Информация не подтвердилась.