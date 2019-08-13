В Одесі вже другий день повідомляють про масове мінування

У вівторок, 13 серпня, поліція перевіряє інформацію про замінування ряду об’єктів в Одесі. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначимо, це вже другий день, коли в одеську поліцію приходить інформація про масове мінування будівель.

"Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території Одеси", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вчора РБК-Україна писало про "замінування" ряду об'єктів в Одесі. Інформація не підтвердилась.

Крім того, вчора, 12 серпня, в поліції заявляли про масове мінування в Харкові. Поліція перевіряла повідомлення про замінування 52 об'єктів. 12 серпня прийшов електронний лист з відповідною інформацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня в Харкові близько 13:30 в поліцію прийшов електронний лист з інформацією про замінування. У ньому говорилося про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 3 залізничних і 2 авто станцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ.

Зазначимо, 2 серпня в Чернівцях в поліцію надійшов електронний лист, в якому говорилося про мінування 200 об'єктів. Інформація не підтвердилась.