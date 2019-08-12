В Одессе полиция проверяет сообщение о массовом минировании

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сообщение о минировании поступило в 15:36

В Одессе сотрудники полиции проверяют сообщение о массовом минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, сообщение о минировании поступило в 15:36.

На данный момент правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города.

На местах работают взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции, кинологи и работники ГСЧС. Проводятся проверки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 августа в Харькове около 13:30 в полицию пришло электронное письмо с информацией о минировании. В нем говорилось о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 авто станций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Кроме того, 2 августа в Черновцах в полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось о минировании 200 объектов. К указанным объектам немедленно были направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехническая и кинологическая службы.

Также 18 июля в полицию Харькова поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях.