В Одессе во время драки между футбольными фанатами пострадали двое полицейских

В Приморский отдел полиции доставлены шесть человек для проведения следственных действий

В Одессе во время драки между двумя группами футбольных болельщиков на улице Маразлиевской пострадали двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

Конфликт локализован, участников потасовки доставили в отдел полиции, на месте работают правоохранители.

"В результате противоправных действий конфликтующих двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Приморский отдел полиции доставлены шесть человек, с которыми проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из его участников.

В Одесі під час сутички між фанатами постраждали двоє поліцейських (ОНОВЛЕНО) На вулиці Маразліївській сталася бійка між двома групами футбольних вболівальників. Силами правоохоронців кофлікт був локалізований. Учасників сутички доставлено до відділу поліції. Внаслідок конфлікту постраждали двоє поліцейських. Деталі ТУТ: https://bit.ly/2JHJpMn Опубліковано Поліція Одеської області Субота, 21 липня 2018 р.

Напомним, ранее 21 июля полиция открыла уголовное производство по факту столкновений между футбольными болельщиками на пляже "Ланжерон". Между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, во время которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.