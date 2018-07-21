В Одесі під час бійки між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських

До Приморського відділу поліції доставлено шестеро осіб для проведення слідчих дій

В Одесі під час бійки між двома групами футбольних вболівальників на вулиці Маразліївській постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області у Facebook.

Наразі конфлікт локалізовано, учасників сутички доставлено до відділу поліції, на місці працюють правоохоронці.

"Внаслідок протиправних дій конфліктувальників двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що до Приморського відділу поліції доставлено шестеро осіб, з якими проводяться невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються обставини події та правовий статус кожного з її учасників.

В Одесі під час сутички між фанатами постраждали двоє поліцейських (ОНОВЛЕНО) На вулиці Маразліївській сталася бійка між двома групами футбольних вболівальників. Силами правоохоронців кофлікт був локалізований. Учасників сутички доставлено до відділу поліції. Внаслідок конфлікту постраждали двоє поліцейських. Деталі ТУТ: https://bit.ly/2JHJpMn Опубліковано Поліція Одеської області Субота, 21 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше 21 липня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок між футбольними вболівальниками на пляжі "Ланжерон". Між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якого чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам.