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В Одессе врачи и чиновники выдавали справки о непригодности к армии за 7000 долларов

Фото: в Одессе разоблачили мошенническую схему для выезда мужчин за границу (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, к схеме причастны врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы.

Они предлагали мужчинам оформить справку о непригодности. Военнообязанным приписывали несуществующие заболевания. С такой справкой мужчины могли выехать из Украины. За свои услуги мошенники брали 7 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух человек во время выдачи документов. По месту их работы и проживания проводят обыски. Также правоохранители ищут лиц, которые уже получили фальшивые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Фото: в Одессе разоблачили врачей и чиновников, которые выдавали поддельные справки о непригодности к армии (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, недавно в Одесской области задержали женщину, которая организовала незаконную схему для вывоза мужчин за границу.

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Одессамошенническая схемавыезд за границу