RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі лікарі та посадовці видавали довідки про непридатність до армії за 7000 доларів

Фото: в Одесі викрили шахрайську схему для виїзду чоловіків за кордон (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі лікарі та посадовці підроблювали довідки про непридатність до служби в армії. З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, до схеми причетні лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси.

Вони пропонували чоловікам оформити довідку про непридатність. Військовозобов'язаним приписували неіснуючі захворювання. З такою довідкою чоловіки могли виїхати з України. За свої послуги шахраї брали 7 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали двох осіб під час видачі документів. За місцем їх роботи та проживання проводять обшуки. Також правоохоронці шукають осіб, які вже отримали фальшиві документи.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України.

Фото: в Одесі викрили лікарів та посадовців, які видавали підроблені довідки про непридатність до армії (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали жінку, яка організувала незаконну схему для вивозу чоловіків за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесамошенническая схемавыезд за границу