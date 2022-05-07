В Одесі виникла пожежа в житловому районі після ракетних ударів РФ
Після обстрілу Одеси стратегічною авіацією РФ сталося займання цивільного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Чотири з шести випущених російськими окупантами ракет влучили в житловий квартал. Наразі дані про постраждалих з'ясовують.
"Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі. Після удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Інформація про поранених уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Ще дві ракети авіація РФ запустили по місцевому летовищу. Вони влучили в раніше зруйновану ними злітно-посадкову смугу.
Оновлення від 17:30. Оперативне командування "Південь" заявило про ліквідацію займання на території 900 кв. м. Рятувальники наразі розбирають завали.
До слова, Одеська область і обласний центр підуть на затяжну комендантську годину 8-10 травня.
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