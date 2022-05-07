В Одесі виникла пожежа в житловому районі після ракетних ударів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Чотири з шести випущених російськими окупантами ракет влучили в житловий квартал. Наразі дані про постраждалих з'ясовують.

"Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі. Після удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Інформація про поранених уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Ще дві ракети авіація РФ запустили по місцевому летовищу. Вони влучили в раніше зруйновану ними злітно-посадкову смугу.

Оновлення від 17:30. Оперативне командування "Південь" заявило про ліквідацію займання на території 900 кв. м. Рятувальники наразі розбирають завали.