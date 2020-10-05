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В Одессе вооруженные мужчины похитили таксиста и требовали деньги

Одесская область, Понедельник 05 октября 2020 17:15
В Одессе вооруженные мужчины похитили таксиста и требовали деньги
Фото: полиция у автомобиля (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Одессе двое вооруженных мужчин похитили таксиста. За возвращение автомобиля владельцу они требовали 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В Киевском районе Одессы таксист забрал пассажиров и повез за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на водителя пистолет и потребовал отдать телефон и деньги. После исполнения требования, преступники решили забрать у таксиста автомобиль. Он отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение. После этого похитители потребовали 2 тысячи долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

Полицейские узнали о происшествии от родственников потерпевшего, который не выходил на связь с ними. В тот же день правоохранителям удалось найти мужчину и его автомобиль, а также задержать подозреваемых в преступлении 20-летнего жителя Одессы и 22-летнего жителя Овидиопольского района.

Оказалось, что похитители ранее уже привлекались к уголовной ответственности - одессит был осужден за грабеж, а его товарищ был фигурантом по аналогичному производству.

Обоим нападавшим предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Разбой", "Незаконное завладение транспортным средством", "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Напомним, во Львовской области произошло тройное ДТП, пострадали 7 человек, из них трое - дети.

Также полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами.

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