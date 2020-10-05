В Одесі озброєні чоловіки викрали таксиста і вимагали гроші

Фото: поліція у автомобіля (РБК-Україна)

В Одесі двоє озброєних чоловіків викрали таксиста. За повернення автомобіля власнику вони вимагали 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє Національна поліція.

У Київському районі Одеси таксист забрав пасажирів і повіз за місто. По дорозі, на трасі Одеса-Чорноморськ, один з них навів на водія пістолет і зажадав віддати телефон і гроші. Після виконання вимоги, злочинці вирішили забрати у таксиста автомобіль. Він віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння. Після цього викрадачі вимагали 2 тисячі доларів у водія за повернення машини протягом двох тижнів.

Поліцейські дізналися про подію від родичів потерпілого, який не виходив на зв'язок з ними. Того ж дня правоохоронцям вдалося знайти чоловіка і його автомобіль, а також затримати підозрюваних у злочині 20-річного жителя Одеси та 22-річного мешканця Овідіопольського району.

Виявилося, що викрадачі раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності - одесит був засуджений за грабіж, а його товариш був фігурантом з аналогічної справи.

Обом нападникам пред'явлені звинувачення за статтями Кримінального кодексу "Розбій", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Вимагання" і "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Нагадаємо, у Львівській області сталося потрійне ДТП, постраждали 7 людей, з них троє - діти.

Також поліція відкрила справу про розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами.