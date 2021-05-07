В Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату

В Одессе вчера вечером жители многоквартирного дома на улице Конной обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5. От чеки гранаты к входной двери подъезда была протянута леска.

Об этом сообщила полиция Одесской области .

Очевидцы обратились в полицию. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу.

Сведения по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.