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В Херсонской области возле дома депутата неизвестные устроили взрыв

Новина українською → Херсонская область, Пятница 23 апреля 2021 16:32
В Херсонской области возле дома депутата неизвестные устроили взрыв Фото: возле дома депутата неизвестные устроили взрыв (hr.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Херсонской области в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины возле дома депутата горсовета прогремел взрыв. В результате взрыва предположительно гранаты никто из людей не пострадал, но автомобиль и фасад дома частично повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"Примерно в 02: 30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители провели осмотр места происшествия. В результате взрыва обломками частично поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома депутата.

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки вероятно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Также полицейские обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.

"Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события и лиц, причастных к нему. Полицейские проводит подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной преступления могла стать служебная деятельность заявителя", - сообщили полиции.

Правоохранители назначили ряд экспертных исследований. Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, ранее в Петрово (Кировоградская область) в помещении одного из офисов сельхозпредпринимателей произошел взрыв гранаты. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил осколочные ранения. По информации СМИ, взрыв произошел в помещении, где находился президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк. Он не пострадал.

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