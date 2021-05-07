В Одесі на газовій трубі багатоквартирного будинку виявили гранату

В Одесі вчора ввечері жителі багатоквартирного будинку на вулиці Кінній виявили прикріплену до газової труби гранату РГД-5. Від чеки гранати до вхідних дверей під’їзду була протягнена ліска.

Про це повідомила поліція Одеської області .

Очевидці звернулися до поліції. В ході огляду місця події спеціалісти-вибухотехніки вилучили боєприпас та скерували його на експертизу.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.258 (Терористичний акт) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події та причетних до неї осіб.