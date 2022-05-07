В Одессе утром была воздушная тревога. Работали системы ПВО, - спикер ОВА

"Под утро прозвучали сигналы воздушной тревоги. Но свои боевые задачи выполнили наши силы противовоздушной обороны. Подробности - чуть позже", - говорится в его утреннем обращении.

Также Силы обороны Одесской области продолжают выполнять боевые задачи на определенных направлениях, добавил Братчук.

Спикер ОВА сообщил, что противник пытается проводить в регионе более интенсивную воздушную разведку.

Также он призвал одесситов соблюдать информационную гигиену и избегать возможных провокаций, так как враг усиливает свои информационно-психологические спецоперации.