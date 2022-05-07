В Одесі вранці була повітряна тривога. Працювали системи ППО, - спікер ОВА

"Під ранок прозвучали сигнали повітряної тривоги. Але свої бойові завдання виконали наші сили протиповітряної оборони. Подробиці - дещо пізніше", - йдеться в його ранковому зверненні.

Також Сили оборони Одеської області продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, додав Братчук.

Спікер ОВА повідомив, що противник намагається проводити в регіоні більш інтенсивну повітряну розвідку.

Також він закликав одеситів дотримуватися інформаційної гігієни та уникати можливих провокацій, позаяк ворог посилює свої інформаційно-психологічні спецоперації.