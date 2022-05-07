В Одесі вранці була повітряна тривога. Працювали системи ППО, - спікер ОВА

В Одесі ніч пройшла без обстрілів, при цьому вже вранці прозвучали сигнали повітряної тривоги. Працювали українські підрозділи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Під ранок прозвучали сигнали повітряної тривоги. Але свої бойові завдання виконали наші сили протиповітряної оборони. Подробиці - дещо пізніше", - йдеться в його ранковому зверненні.
Також Сили оборони Одеської області продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, додав Братчук.
Спікер ОВА повідомив, що противник намагається проводити в регіоні більш інтенсивну повітряну розвідку.
Також він закликав одеситів дотримуватися інформаційної гігієни та уникати можливих провокацій, позаяк ворог посилює свої інформаційно-психологічні спецоперації.
Раніше повідомлялося, що 6 травня ввечері в Одесі пролунали вибухи - російські війська обстріляли область, але сили ППО змогли знизити масштаб ударів.
Також ми писали, що 6 травня вранці українські сили ППО збили російську ракету над Білгород-Дністровським Одеської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.