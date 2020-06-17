В Одессе упал самолет, погиб пилот

Фото: легкомоторный самолет (od.npu.gov.ua)

Самолет упал в Малиновском районе города возле ТЦ "Метро"

В Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин". По предварительным данным, один человек погиб, еще одного госпитализировали.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Малиновском районе города.

"Самолет упал на Овидиопольской дороге. В кабине самолета находились два человека. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Фото: упавший самолет (odessamedia.net, dumskaya.net)

Советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", расположенного рядом с аэродромом.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту, один погиб", - заявил Форостяк.

В ГСЧС уточнили, что самолет проводил тренировочный полет и упал во время совершения аварийной посадки.

Напомним, месяц назад одномоторный самолет "Груман" упал в Днепропетровской области, тогда погибли два пилота.

А несколько лет назад легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чернигове.

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Автор: Роман Калиниченко