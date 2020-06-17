В Одесі впав літак, загинув пілот

Літак впав у Малиновському районі міста біля ТЦ "Метро"
В Одесі розбився двомісний літак "Дельфін". За попередніми даними, одна людина загинула, ще одного госпіталізували.
Про це РБК-Україна повідомили в поліції Одеської області.
Інцидент стався в Малиновському районі міста.
"Літак впав на Овідіопольській дорозі. У кабіні літака знаходилися дві людини. Один з них загинув на місці, другого госпіталізували. Зараз на місці події працює поліція. Обставини встановлюються", - повідомили в поліції.
Фото: в Одесі впав літак (odessamedia.net, dumskaya.net)
Радник глави одеської поліції Руслан Форостяк заявив, що літак впав відразу після зльоту на території гіпермаркету ТЦ "Метро", розташованого поруч з аеродромом.
"В Одесі неприємність, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що знаходилися на борту, один загинув", - заявив Форостяк.
Нагадаємо, місяць тому одномоторний літак "Груман" впав у Дніпропетровській області, тоді загинули два пілоти.
А кілька років тому легкомоторний літак впав на житловий будинок у Чернігові.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Роман Калиниченко