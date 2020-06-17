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В Одесі впав літак, загинув пілот

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 13:13
В Одесі впав літак, загинув пілот
Фото: легкомоторний літак (od.npu.gov.ua)

Літак впав у Малиновському районі міста біля ТЦ "Метро"

В Одесі розбився двомісний літак "Дельфін". За попередніми даними, одна людина загинула, ще одного госпіталізували.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався в Малиновському районі міста.

"Літак впав на Овідіопольській дорозі. У кабіні літака знаходилися дві людини. Один з них загинув на місці, другого госпіталізували. Зараз на місці події працює поліція. Обставини встановлюються", - повідомили в поліції.

Фото: в Одесі впав літак (odessamedia.net, dumskaya.net)

Радник глави одеської поліції Руслан Форостяк заявив, що літак впав відразу після зльоту на території гіпермаркету ТЦ "Метро", розташованого поруч з аеродромом.

"В Одесі неприємність, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що знаходилися на борту, один загинув", - заявив Форостяк.

Нагадаємо, місяць тому одномоторний літак "Груман" впав у Дніпропетровській області, тоді загинули два пілоти.

А кілька років тому легкомоторний літак впав на житловий будинок у Чернігові.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ОдесаавиакатастрофаЛітак
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