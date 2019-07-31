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В Одессе умер нацгвардеец, выстреливший себе в голову в здании суда

Новости » Происшествия    31.07.2019 - 12:50
В Одессе умер нацгвардеец, выстреливший себе в голову в здании суда
Иллюстративное фото (facebook.com dnepr)

20-летний парень умер в больнице

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля в Киевском райсуде Одессы выстрелил себе в голову, скончался в больнице. Об сообщили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения НГУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Как отмечается, 20-летний солдат-срочник совершил попытку самоубийства и оставил предсмертную записку.

"Затраты на транспортировку тела в город Тернополь и захоронение берет на себя Национальная гвардия Украины", -  говорится в сообщении.

Отметим, в Киевском районном суде города Одессы нашли с огнестрельным ранением солдата Национальной гвардии. Отмечалось, что личный состав Национальной гвардии, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. После чего в одном из помещений был найден солдат.

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии ранил двух мужчин ножом. В результате один из мужчин умер, а другой был госпитализирован. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

 

 

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