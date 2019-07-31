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В Одесі помер нацгвардієць, який вистрелив собі в голову в будівлі суду

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 12:50
В Одесі помер нацгвардієць, який вистрелив собі в голову в будівлі суду
Ілюстративне фото (facebook.com dnepr)

20-річний хлопець помер у лікарні

Військовослужбовець Національної гвардії України, який 29 липня в Київському райсуді Одеси вистрілив собі в голову, помер у лікарні. Про повідомили в прес-центрі Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Як зазначається, 20-річний солдат-строковик здійснив спробу самогубства і залишив передсмертну записку.

"Витрати на транспортування тіла у містоТернопіль і поховання бере на себе Національна гвардія України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Київському районному суді міста Одеси знайшли з вогнепальним пораненням солдата Національної гвардії. Зазначалося, що особовий склад Національної гвардії, який знаходився в караульному приміщенні, почув постріл. Після чого в одному з приміщень було знайдено солдатів.

Нагадаємо, військовослужбовець Національної гвардії поранив двох чоловіків ножем. У результаті один з чоловіків помер, а інший госпіталізований. Військовослужбовця затримали. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру у частині 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

 

 

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