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В Одессе умер человек от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 11:09
В Одессе умер человек от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтвердили 161 случай заболевания коронавирусом

В Одессе зафиксирована смерть человека с коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Также он отметил, что в области подтвердили 161 случай заболевания коронавирусом.

"Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщения об еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы", - написал Куцый.

Также в области от коронавируса выздоровели 5 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек.

В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.

РБК-Украина писало, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В частности, в интервью РБК-Украина Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.

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