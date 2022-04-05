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В Одессе технику бизнесменов, которые уехали в Россию, передадут ВСУ

Фото: глава Одесской ОВА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Роман Мирончук

После начала российской агрессии некоторые одесские бизнесмены уехали в Москву. Теперь техника, которая принадлежала им, будет служить на благо ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Теперь грузовая техника, которая находилась в их собственности, будет передана Вооруженным силам Украины", - отметил Марченко.

Он также рассказал, что провел встречу с руководителями ключевых сфер бизнеса, в ходе которой обсуждались нюансы работы в условиях военного времени, вопросы сохранения рабочих мест и заработной платы людей.

Напомним, 1 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область с территории Крыма. В результате обстрела пострадали люди.

Мы также писали о том, что вчера, 4 апреля, из-за обстрела Николаева пострадали более 60 человек. Кроме того, от ранений скончался ребенок и мужчина.

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