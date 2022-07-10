В Одессе суд обязал мужчину читать о советском терроре за слова о "Новороссии"

По данным следствия, сотрудник одесского зоопарка 14 февраля 2022 года после того, как вышел на обеденный перерыв, написал в запрещенной российской соцсети "Одноклассники" пост.

"Одесса вставай! Давайте свергнем гидру киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни на благо нашего освобождения! Русский солдат - Одесса ждет и молится за тебя", - говорилось в сообщении.

Кроме того, мужчина добавил иллюстрацию, на которой Крым, восточные, южные и часть центральных областей были изображены как так называемая "Новороссия".

За это одессита приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Также суд обязал его прочитать произведения Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария". Судья считает, что это поможет предотвратить новые преступления со стороны фаната "русского мира".

Нарушитель также должен оплатить 1887 гривен за лингвистическую экспертизу.