В Одесі суд зобов'язав чоловіка читати про радянський терор за слова про "Новоросію"

За даними слідства, співробітник одеського зоопарку 14 лютого 2022 року після того, як вийшов на обідню перерву, написав в забороненій російській соцмережі "Однокласники" пост.

"Одеса вставай! Давайте повалимо гідру київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає та молиться за тебе", - йшлось у повідомленні.

Крім того, чоловік додав ілюстрацію, на якій Крим, східні, південні та частина центральних областей були зображені як так звана "Новоросія".

За це одесита засудили до п'яти років позбавлення волі із трирічним випробувальним терміном. Також суд зобов'язав його прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Суддя вважає, що це допоможе запобігти новим злочинам з боку фаната "русского мира".

Порушник також має сплатити 1887 гривень за лінгвістичну експертизу.