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В Одесі суд зобов'язав чоловіка читати про радянський терор за слова про "Новоросію"

Фото: чоловіка за антиукраїнські пости зобов'язали читати про радянський терор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Одеський суд зобов'язав місцевого жителя, який в соцмережах назвав Одесу "Новоросією", читати українську літературу про радянський терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Приморського райсуду Одеси.

За даними слідства, співробітник одеського зоопарку 14 лютого 2022 року після того, як вийшов на обідню перерву, написав в забороненій російській соцмережі "Однокласники" пост.

"Одеса вставай! Давайте повалимо гідру київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає та молиться за тебе", - йшлось у повідомленні.

Крім того, чоловік додав ілюстрацію, на якій Крим, східні, південні та частина центральних областей були зображені як так звана "Новоросія".

За це одесита засудили до п'яти років позбавлення волі із трирічним випробувальним терміном. Також суд зобов'язав його прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Суддя вважає, що це допоможе запобігти новим злочинам з боку фаната "русского мира".

Порушник також має сплатити 1887 гривень за лінгвістичну експертизу.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському пропагандисту, який під час окупації незаконно потрапив у Гостомель і Бородянку та знімав там "сюжети".

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