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В Одессе на стройплощадке погибли двое работников

Автор: Роман Тверденко

В Одессе произошел обвал котлована и конструкций на стройплощадке. В результате происшествия погибли двое человек.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На улице академика Сахарова сегодня, 21 октября, произошел обвал строительных конструкций и под обломками оказались двое работников стройплощадки.

После разбора завалов сотрудники ГСЧС обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.

Ранее сообщалось, что полиция Одесской области открыла уголовное дело из-за покушения на кандидата в депутаты. В результате покушения кандидат получил повреждения и был госпитализирован.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.

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