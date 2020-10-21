ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе на стройплощадке погибли двое работников

Одесса, Среда 21 октября 2020 17:26
В Одессе на стройплощадке погибли двое работников
Фото: работа спасателей на стройплощадке (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Одессе произошел обвал котлована и конструкций на стройплощадке. В результате происшествия погибли двое человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На улице академика Сахарова сегодня, 21 октября, произошел обвал строительных конструкций и под обломками оказались двое работников стройплощадки.

После разбора завалов сотрудники ГСЧС обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.

Ранее сообщалось, что полиция Одесской области открыла уголовное дело из-за покушения на кандидата в депутаты. В результате покушения кандидат получил повреждения и был госпитализирован.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Одесса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь