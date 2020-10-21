В Одессе на стройплощадке погибли двое работников

В Одессе произошел обвал котлована и конструкций на стройплощадке. В результате происшествия погибли двое человек.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На улице академика Сахарова сегодня, 21 октября, произошел обвал строительных конструкций и под обломками оказались двое работников стройплощадки.
После разбора завалов сотрудники ГСЧС обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.
Ранее сообщалось, что полиция Одесской области открыла уголовное дело из-за покушения на кандидата в депутаты. В результате покушения кандидат получил повреждения и был госпитализирован.
Также РБК-Украина писало, что в Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.