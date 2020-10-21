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В Одесі на будмайданчику загинули двоє працівників

Одеса, Середа 21 жовтня 2020 17:26
В Одесі на будмайданчику загинули двоє працівників
Фото: робота рятувальників на будмайданчику (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Одесі стався обвал котловану і конструкцій на будмайданчику. В результаті події загинули двоє людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На вулиці академіка Сахарова сьогодні, 21 жовтня, стався обвал будівельних конструкцій і під уламками опинилися двоє працівників будмайданчика.

Після розбору завалів співробітники ДСНС виявили два тіла. Медики констатували смерть працівників.

Раніше повідомлялося, що поліція Одеської області відкрила кримінальну справу по замаху на кандидата в депутати. В результаті замаху кандидат отримав ушкодження і був госпіталізований.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі затримали шахраїв, які намагалися заволодіти будівлею управління фіскальної служби. Вони хотіли провести операцію за допомогою підроблених документів і хабаря.

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