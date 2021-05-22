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В Одессе стреляли по окнам главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко

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Суббота 22 мая 2021 13:04
В Одессе стреляли по окнам главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко Фото: на кабинет судьи по делу Стерненко совершили нападение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные. Он заявил о вмешательстве в его деятельность.

Соответствующее письмо судье опубликовали на сайте Высшего совета правосудия.

Кичмаренко проинформировал, что 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дела", - считает судья.

В тот же день полиция зарегистрировала производство по статье "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи".

Напомним, в январе судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко принял решение изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненку. Его отпустили на поруки народному депутату.

РБК-Украина писало, что в апреле Стерненка выпустили из-под стражи под домашний арест. До этого Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Но на время рассмотрения апелляции на приговор его все-таки выпустили из СИЗО.

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