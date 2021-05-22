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В Одесі стріляли по вікнам голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

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Субота 22 травня 2021 13:04
В Одесі стріляли по вікнам голови суду, в якому винесли вирок Стерненку Фото: на кабінет судді по справі Стерненка здійснили напад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнам у його кабінеті стріляли невідомі. Він заявив про втручання в його діяльність.

Відповідного листа судді опубліковали на сайті Вищої ради правосуддя.

Кічмаренко поінформував, що 17 травня, увійшовши в свій робочий кабінет, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї.

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справи", - вважає суддя.

Того ж дня поліція зареєструвала провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".

Нагадаємо, у січні суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко прийняв рішення змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Його відпустили на поруки народному депутату.

РБК-Україна писало, що у квітні Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт. До цього Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив його до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Але на час розгляду апеляції на вирок його все-таки випустили з СІЗО.

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