В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

В Одессе на Ивановском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести легковых автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что по предварительной информации, автомобиль Mazda двигался в сторону 7-го километра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4 и Toyota Previa.

После этого Mazda столкнулась с Toyota Corolla, которую от удара отбросило на BMW 525, который двигался позади. Последний, в свою очередь, отбросило на Mitsubishi Eclipse.

В результате пострадали водители Mazda и Toyota Corolla, обоих пострадавших госпитализировали.

Фото: в Одессе столкнулись шесть автомобилей (grad.ua)

Напомним, в среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве заблокировано движение трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия.

Также РБК-Украина сообщало, что один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Николаевской области.