В Одесі зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі

В Одесі на Іванівському шляхопроводі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести легкових автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, автомобіль Mazda рухався в бік 7-го кілометра і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota RAV4 і Toyota Previa.

Після цього Mazda зіткнулася з Toyota Corolla, яку від удару відкинуло на BMW 525, який рухався позаду. Останній, у свою чергу, відкинуло на Mitsubishi Eclipse.

В результаті постраждали водії Mazda і Toyota Corolla, обох постраждалих госпіталізували.

Фото: в Одесі зіткнулися шість автомобілів (grad.ua)

Нагадаємо, в середу, 23 жовтня, у Києві на Харківському масиві заблоковано рух трамваїв через дорожньо-транспортну пригоду.

Також РБК-Україна повідомляло, що одна людина загинула і семеро постраждали в результаті ДТП в Миколаївській області.