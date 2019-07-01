В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze

Сегодня, 1 июля, в Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на плацу, в полной боевой экипировке и со штатным оружием, выстроились военнослужащие, представляющие страны-участницы Sea Breeze-2019

На флагштоках были подняты флаги Украины, Соединенных Штатов Америки, Грузии, Молдовы.

"На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что по легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная к Черному морю.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессу прибыли американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных военных учений Sea Breeze 2019.

Кроме того, в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил США USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец в настоящее время входит в состав 24-й эскадры эсминцев Соединенных Штатов Америки.

Также в Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Это станет вторым случаем в истории захода корабля данного типа в акваторию Черного моря.