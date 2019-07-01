ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze

Новости » Общество    01.07.2019 - 12:22
В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze
Фото: участники Sea Breeze (mil.gov.ua)

По легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай

Сегодня, 1 июля, в Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. 

Как сообщается, на плацу, в полной боевой экипировке и со штатным оружием, выстроились военнослужащие, представляющие страны-участницы Sea Breeze-2019

На флагштоках были подняты флаги Украины, Соединенных Штатов Америки, Грузии, Молдовы.

"На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что по легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная к Черному морю.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессу прибыли американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных военных учений Sea Breeze 2019.

Кроме того, в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил США USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец в настоящее время входит в состав 24-й эскадры эсминцев Соединенных Штатов Америки.

Также в Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Это станет вторым случаем в истории захода корабля данного типа в акваторию Черного моря.

В Одессу прибывают военные самолеты НАТО В Одессу прибудет эсминец США USS Carney
Новости Украины Одессавоенные ученияSea Breeze
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь