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В Одесі стартували міжнародні навчання Sea Breeze

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 12:22
В Одесі стартували міжнародні навчання Sea Breeze
Фото: учасники Sea Breeze (mil.gov.ua)

За легендою навчань супротивник спробує заблокувати вихід до моря з річки Дунай

Сьогодні, 1 липня, в Одесі стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на плацу, в повній бойовій екіпіровці і зі штатною зброєю, вишикувалися військовослужбовці, які представляють країни-учасниці Sea Breeze-2019

На флагштоках були підняті прапори України, Сполучених Штатів Америки, Грузії, Молдови.

"На цей раз справжньою новацією стане відпрацювання річкового елемента", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що за легендою навчань супротивник спробує заблокувати вихід до моря з річки Дунай. Корабельно-катерного складу Морської охорони отримає завдання забезпечити супровід транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесу прибули американський військово-транспортний літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas зі спорядженням і першими учасниками міжнародних військових навчань Sea Breeze 2019.

Крім того, в порт Одеси направляється есмінець Військово-морських сил США " USS Carney для участі в міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2019. Есмінець в даний час входить до складу 24-ї ескадри есмінців Сполучених Штатів Америки.

Також до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Це стане другим випадком в історії заходу корабля даного типу в акваторію Чорного моря.

В Одесу прибувають військові літаки НАТО В Одесу прибуде есмінець США USS Carney
Новини України Одесавоенные ученияSea Breeze
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