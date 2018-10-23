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В Одессе на стадионе "Черноморец" произошел пожар

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 23:31
Фото: место пожара в Одессе (twitter.com/taki_da_odessa)
Фото: место пожара в Одессе (twitter.com/taki_da_odessa)

Предположительная причина пожара - взрыв гироскутера

В Одессе в одном из помещений бизнес-центра на территории стадиона "Черноморец" произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская

Сообщается, что источником возгорания стал аккумулятор гироскутера на складе компании "Цитрус". Эту информацию подтвердила PR-директор компании Юлия Дробышева.

"Было задымление. Жертв и пострадавших нет. О точных причинах говорить рано - давайте дождемся результатов экспертизы", - заявила Дробышева.

За информацией ГСЧС в Одесской области, пожар был локализован. Пострадавших нет, люди были эвакуированы. Произошло сильное задымление. Также проблему доставила запутанная система коридоров на стадионе. Из-за этого пожарные не сразу смогли добраться до места происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области сгорели два склада с зерном. Пожар возник в ночь на 21 октября в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

 

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