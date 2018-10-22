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В Харьковской области сгорели два склада с зерном

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 11:23
Фото: тушение пожара на зерноскладах (kharkiv.dsns.gov.ua)
Фото: тушение пожара на зерноскладах (kharkiv.dsns.gov.ua)

Горели склады с подсолнечником и пшеницей

В селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области произошел пожар на зерноскадах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар возник в ночь на 21 октября в складской здания с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Сначала тушить огонь начали участники добровольной пожарной команды данного предприятия на своей автоцистерне. Позже приехали спасатели ГСЧС.

"На то время два складских здания уже горели полностью на площади 800 кв.м. и существовала угроза распространения огня на соседние. Сложности в пожаротушении придавало большие горючие нагрузки внутри складов. В одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы", - отметили в ГСЧС.

После этого руководитель тушения пожара вызвал подмогу. В частности, гасить пламя прибыл пожарный поезд из. Славянская.

Полная ликвидация состоялась вечером 21 октября в 20:30 . Сейчас на месте происшествия работают 22 спасателя ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда. Устанавливаются причина пожара и размер нанесенных убытков.

 

Фото: тушение пожара на зерноскладах (kharkiv.dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве 22 и 23 октября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная безопасность.

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