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В Одесі на стадіоні "Чорноморець" сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 23:31
Фото: місце пожежі в Одесі (twitter.com/taki_da_odessa)
Фото: місце пожежі в Одесі (twitter.com/taki_da_odessa)

Ймовірна причина пожежі - вибух гіроскутера

В Одесі в одному з приміщень бізнес-центру на території стадіону "Чорноморець" сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Думская.

Повідомляється, що джерелом спалаху став акумулятор гіроскутера на складі компанії "Цитрус". Цю інформацію підтвердила PR-директор компанії Юлія Дробишева.

"Було задимлення. Жертв та постраждалих немає. Про точні причини говорити рано - давайте дочекаємося результатів експертизи", - заявила Дробишева.

За інформацією ДСНС в Одеській області, пожежа була локалізована. Постраждалих немає, люди були евакуйовані. Сталося сильне задимлення. Також проблему доставила заплутана система коридорів на стадіоні. Через це вогнеборці не відразу змогли дістатися до місця події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Харківської області згоріли два склади з зерном. Пожежа виникла в ніч на 21 жовтня в складському приміщенні з насінням соняшнику і швидко перекинувся на сусідній склад із зерном пшениці.

 

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