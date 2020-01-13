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В Одесі повідомили про підозру ще одному співробітнику згорілого коледжу

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 18:15
В Одесі повідомили про підозру ще одному співробітнику згорілого коледжу
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості завідуючій господарством

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру завідуючій господарством одеського коледжу, де під час пожежі загинули люди . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що через неналежне виконання службовою особою своїх безпосередніх обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки у приміщенні освітнього закладу виникла пожежа, в результаті чого загинуло 16 людей.

Так, у червні 2014 року співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій України в області склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення. Завідуюча господарством, на думку слідства, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів і персоналу в день трагедії.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів виділив допомогу сім'ям загиблих при пожежі в Одесі у розмірі 200 тисяч гривень. Постраждалі отримають по 50 тисяч гривень.

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