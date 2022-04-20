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В Одессе слышали взрывы. Работала ПВО, - Братчук

Фото: взрывы в Одессе 20 апреля были работой ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 апреля в Одессе были слышны взрывы. Это была работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Одесситы, спасибо за бдительность! Наше небо под контролем наших подразделений ПВО. Верим ВСУ! Поддерживаем ВСУ!Украина превыше всего!"- написал Братчук.

Напомним, как рассказал спикер Одесской ОВА, в регионе минувшая ночь прошла без вражеских обстрелов, и ситуация под контролем Сил обороны. Также в регионе продолжается работа по выявлению и нейтрализации российских диверсантов.

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ОдессаПВОВзрыв