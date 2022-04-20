В Одесі чули вибухи. Працювала ППО, - Братчук

"Одесити, дякуємо за пильність! Наше небо під контролем наших підрозділів ППО. Віримо ЗСУ! Підтримуємо ЗСУ!Україна понад усе!" - написав Братчук.

Нагадаємо, як розповів речник Одеської ОВА, в регіоні минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

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