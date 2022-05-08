В Одессе слышали взрыв. Объявлена воздушная тревога

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Сейчас в Одессе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей региона просят не приближаться к окнам, оставаться в домах или в укрытиях.

Ранее в местных пабликах отмечали, что работают украинские системы противовоздушной обороны.

"Тот самый взрыв, который многие слышали. Все ок, наша ПВО нас защищает как может!" - пишет Одесса Info.

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