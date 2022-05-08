UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе слышали взрыв. Объявлена воздушная тревога

Фото: в Одессе объявлена воздушная тревога после звуков взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 8 мая раздались звуки взрывов. Сигналы воздушной тревоги в городе и области заработали около 00:45.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Одеса.

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Сейчас в Одессе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей региона просят не приближаться к окнам, оставаться в домах или в укрытиях.

Ранее в местных пабликах отмечали, что работают украинские системы противовоздушной обороны.

"Тот самый взрыв, который многие слышали. Все ок, наша ПВО нас защищает как может!" - пишет Одесса Info.

Официальных комментариев пока нет.

Напомним, что ранее 7 мая в Одессе стали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Выяснилось, что 4 вражеские ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский высказался об очередном ракетном ударе войск РФ по Одессе и подчеркнул, что такие атаки могут совершать только варвары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОВзрывВойна России против Украины