RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Одесі чули вибух. Оголошено повітряну тривогу

Фото: в Одесі оголошено повітряну тривогу після звуків вибухів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в ніч на 8 травня пролунали звуки вибухів. Сигнали повітряної тривоги в місті та області запрацювали близько 00:45.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.

"В Одесі чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Одесі та області зазвучали сигнали повітряної тривоги. Жителів регіону просять не наближатися до вікон, залишатися в будинках або в укриттях.

Раніше в місцевих пабліках зазначали, що працюють українські системи протиповітряної оборони.

"Той самий вибух, який багато хто чув. Все ок, наша ППО нас захищає як може!" - пише Одеса Info.

Офіційних коментарів поки немає.

Нагадаємо, що раніше 7 травня в Одесі стали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. З'ясувалося, що 4 ворожі ракети потрапили в приватне підприємство з виготовлення меблів.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський висловився про черговий ракетний удар військ РФ по Одесі та наголосив, що такі атаки можуть чинити тільки варвари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПВОВибухВійна Росії проти України