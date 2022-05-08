У Одесі чули вибух. Оголошено повітряну тривогу

"В Одесі чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Наразі в Одесі та області зазвучали сигнали повітряної тривоги. Жителів регіону просять не наближатися до вікон, залишатися в будинках або в укриттях.

Раніше в місцевих пабліках зазначали, що працюють українські системи протиповітряної оборони.

"Той самий вибух, який багато хто чув. Все ок, наша ППО нас захищає як може!" - пише Одеса Info.

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