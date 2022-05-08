У Одесі чули вибух. Оголошено повітряну тривогу

В Одесі в ніч на 8 травня пролунали звуки вибухів. Сигнали повітряної тривоги в місті та області запрацювали близько 00:45.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.
"В Одесі чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Наразі в Одесі та області зазвучали сигнали повітряної тривоги. Жителів регіону просять не наближатися до вікон, залишатися в будинках або в укриттях.
Раніше в місцевих пабліках зазначали, що працюють українські системи протиповітряної оборони.
"Той самий вибух, який багато хто чув. Все ок, наша ППО нас захищає як може!" - пише Одеса Info.
Офіційних коментарів поки немає.
Нагадаємо, що раніше 7 травня в Одесі стали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. З'ясувалося, що 4 ворожі ракети потрапили в приватне підприємство з виготовлення меблів.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський висловився про черговий ракетний удар військ РФ по Одесі та наголосив, що такі атаки можуть чинити тільки варвари.
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