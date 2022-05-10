В Одессе слышали взрыв

"В Одессе прогремел взрыв", - информирует издание.

Как пишут другие местные издания, причиной взрыва может быть работа ПВО.

"Одессе слышен взрыв с моря...Вероятно, работает ПВО. Тревогу еще не объявляли. Не паникуем...По нашей информации, в небе над морем что-то сбили", - пишет Думская.

Напомним, вчера вечером Одесса подверглась ракетной атаке. От вражеского удара загорелся торговый центр.

Добавим, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма

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