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В Одесі чули вибух

Фото: в Одесі чули вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 травня в Одесі було чути вибух. Офіційної інформації щодо причин поки не озвучують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Одеса".

"В Одесі пролунав вибух", - інформує видання.

Як пишуть інші місцеві видання, причиною вибуху може бути робота ППО.

"Одесі чутно вибух з моря...Ймовірно, працює ППО. Тривогу ще не оголошували. Не панікуємо...За нашою інформацією, в небі над морем щось збили", - пише Думська.

Нагадаємо, вчора увечері Одеса зазнала ракетної атаки. Від ворожого удару загорівся торговий центр.

Додамо, останні три дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети з акваторії Чорного моря і території окупованого Криму.

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ОдесаВибух